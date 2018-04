È confermato lo sciopero di quattro settimane consecutive a partire dal 9 aprile e sino al 6 maggio. Saranno garantite solo la tenuta di un'udienza a settimana e gli atti indifferibili e urgenti. Lo si apprende da una nota a firma congiunta del presidente Angdp, Gabriele di Girolamo, e dal Presidente Unagipa Maria Flora Di Giovanni. Negli ultimi 15 mesi i giudici di pace hanno scioperato già 11 volte, per un totale di 115 giorni di sciopero, con slittamento di milioni di cause.

I giudici di pace contestano la riforma della magistratura di pace ed onoraria voluta dal Ministro Orlando, che precarizza ulteriormente la categoria, limitando l'impiego dei giudici a 2-3 giorni la settimana, prevedendo, a quanto scrivono, «una paga più bassa di una colf o di una badante, ponendo i contributi previdenziali integralmente a carico dei magistrati, non riconoscendo tutela alcuna in caso di malattia o gravidanza».