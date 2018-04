soluti retentio

Posto di lavoro in cambio di denaro, no alla restituzione dei soldi

Corte di cassazione - Sentenza 3 aprile 2018 n. 8169

Dare dei soldi a qualcuno per procurare alla figlia un posto di lavoro è non solo una prassi illecita ma anche contraria la “buon costume” per cui il denaro versato non può in nessun caso essere richiesto, applicandosi il principio della “soluti retentio”, vale a dire della ritenzione di ciò che è stato pagato, e non quello dell'«indebito oggettivo». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 8169 del 3 aprile 2014, accogliendo il ricorso del presunto “mediatore” che millantando importanti ...

