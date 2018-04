sanzioni amministrative

Burani, confermate sanzioni per ‘manipolazione' del mercato

Corte di cassazione - Sentenza 4 aprile 2018 n. 8326

La Cassazione, sentenza n. 8326 del 4 aprile 2018, ha respinto il ricorso di Walter Burani – presidente, amministratore delegato ed azionista di controllo di Mariella Burani Fashion Group - contro le sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive irrogate dalla Consob per manipolazione del mercato in riferimento alla diffusione di false informazioni da parte della casa di moda e di “Antichi Pellettieri”, di cui era azionista di controllo. In particolare, la Commissione, con riguardo all'Opa ...

