Intermediazione finanziaria, obblighi informativi agganciati al periodo

Corte di cassazione - Sentenza 4 aprile 2018 n. 8343

In tema di intermediazione finanziaria, ai fini degli obblighi informativi, il riconoscimento come «operatore qualificato» va fatto sulla base della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto e non di quella più stringente successivamente approvata dalla Consob. Sulla base di questa motivazione, la Corte di cassazione, sentenza n. 8343 del 4 aprile 2018, ha accolto il ricorso di Intesa San Paolo nei confronti di una Srl che aveva stipulato un interest rate swap. Per la Suprema ...

