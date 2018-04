IRAP PROFESSIONISTI

Niente Irap per il dentista con una segretaria e strumenti nella norma

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 4 aprile 2018 n. 8189

Non versa l'Irap l'odontoiatra che - per svolgere la professione - si avvalga di lavoratore dipendente e che dichiari spese per beni strumentali in linea con quelle del settore...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24