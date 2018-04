Immobiliare più sicuro con il “bollino di garanzia del notaio”. Al via Avvisi Notarili (www.avvisinotarili.it), il portale realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato che ospita immobili in vendita già verificati e certificati dal notaio. Lo comunica il Consiglio nazionale del notariato con una nota. Avvisi Notarili, prosegue il comunicato, raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita provenienti da dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali, ed è pronto ad ospitare anche gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei privati, con o senza asta notarile telematica. Per la prima volta sul web, gli avvisi pubblicati dagli operatori del settore vengono preventivamente controllati dal notaio, anche al fine di evitare il nascere di contenziosi tra le parti attraverso l'esame della seguente documentazione: corretta fotografia dello stato giuridico, con visura ipo-catastale da parte del notaio, verifica dei dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli; eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso indicherà se su quell'immobile è stato effettuato o meno l'accertamento di un tecnico qualificato e, nel caso, con quale esito; documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape, e ogni documento necessario alla stipula), evitando l'insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d'acquisto. Inoltre, conclude la nota, la presenza capillare di una rete notarile diffusa sull'intero territorio nazionale consente a tutti di accedere agevolmente e in sicurezza a vendite di immobili e mobili, anche all'asta, tramite la Rete Aste Notarili (RAN), la piattaforma realizzata da Notartel che collega tutti i notai italiani in grado di gestire le aste telematiche.