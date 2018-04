sezioni unite

Tlc mobile, inammissibili ricorsi Telecom e Vodafone su refarming banda

Corte di cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 9 aprile 2018 nn. 8719 e 8720

Il Consiglio di Stato (sentenza 3441/2015) non ha «sconfinato» dai propri poteri laddove ha ritenuto che la copertura del 20% richiesta dall'Agcom (nella delibera 541/2008) per la partecipazione al procedimento di refarming della banda a 900MHZ, dovesse riferirsi non solo agli storici operatori Gsm, bensì a tutti, incluso dunque il nuovo operatore UMTS H3G. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con le sentenze nn. 8719 e 8720 di oggi, dichiarando inammissibili i ricorsi ...

