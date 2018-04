Non raggiunto il quorum per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di due componenti laici del Csm. Si è svolta questa mattina la riunione del Parlamento in seduta comune per la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale nella quale per essere eletti occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta e si dovrà dunque procedere a un secondo scrutinio che avrà luogo in data da stabilirsi. A seguire si è svolta la votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura nella quale è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti, poiché nessuno ha raggiunto la maggioranza prescritta, si dovrà procedere a un secondo scrutinio che avrà luogo in data da stabilirsi.