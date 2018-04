corte costituzionale

Processo civile, ampliato il perimetro della compensazione delle spese

Corte costituzionale - Sentenza 19 aprile 2018 n. 77

Il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto si legge nella sentenza n. 77 depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24