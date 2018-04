«Nell'ambito delle iniziative previste per la Giornata Mondiale del libro, la VI Commissione consiliare, presieduta dalla consigliere Paola Balducci, ha organizzato per lunedì 23 aprile alle ore 10.00, presso il CSM, un importante evento sulla legalità che vedrà la partecipazione attiva degli studenti di alcune scuole superiori e medie della Capitale». Lo scrive il Consiglio superiore della magistratura in una nota. «Si tratta di una iniziativa che permetterà di ribadire l'importanza dei libri e della lettura nel processo di completamento e di miglioramento dei giovani, in quanto persone e cittadini del domani», ha affermato la Presidente Paola Balducci. «È fondamentale – ha proseguito - diffondere tra gli studenti la cultura del rispetto e della legalità. Per fare questo, dobbiamo sempre più avvicinarli alla Costituzione italiana, perché in essa trovano pieno riconoscimento quell'insieme di diritti e di doveri che costituiscono, oggi e domani, un baluardo contro l'illegalità e l'intolleranza dilagante in alcuni contesti sociali».

L'evento, che ha raccolto la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Centro per il Libro e la Lettura, si inquadra nelle iniziative messe in campo dal CSM e dal MIUR per diffondere il rispetto delle regole e la cultura della legalità nelle scuole. I ragazzi di alcune scuole romane (i Licei Tito Lucrezio Caro, Virgilio e Socrate, nonché la Scuola Media di via Casal Bianco di Roma) si cimenteranno in una serie di letture dedicate al tema della legalità (7 per ogni decennio della Costituzione italiana), a 70 anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale. Alla Giornata Mondiale del Libro in programma presso il CSM prenderanno parte attiva anche il Vice Presidente Giovanni Legnini, i Consiglieri Giuseppe Fanfani, Renato Balduzzi e Maria Rosaria San Giorgio. È inoltre previsto l'intervento del teologo Vito Mancuso su “La legge, leggere, la vita”.