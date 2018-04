informazione post contrattuale

Intermediari finanziari, nessun obbligo di informare dopo il contratto

Corte di cassazione - Sentenza 24 aprile 2018 n. 10112

L'intermediario destinatario di un incarico per negoziare strumenti finanziari non ha l'obbligo, dopo la conclusione del contratto (nella fase esecutiva), di tenere informato l'investitore sulla eventuale variazione dei profili di rischio. Un simile obbligo, infatti, sussiste soltanto nel caso di contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti, «trovando giustificazione nel fatto stesso dell'affidamento da parte del cliente all'intermediario del governo del proprio patrimonio mobiliare». ...

