risarcimento

Demansionamento, danno biologico anche se la psicosi era latente

Corte di cassazione - Sentenza 26 aprile 2018 n. 10138

La “predisposizione” alla malattia psichica (accertata dal Ctu) nel dipendente demansionato, non può essere addotta dal datore di lavoro per escludere la propria responsabilità nell'insorgere della malattia e dunque non risarcire il danno biologico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10138, respingendo il ricorso dell'Inps condannato, dalla Corte di appello di Venezia, al pagamento di 13.550 euro per il risarcimento del danno biologico arrecato ad un ex dipendente Inpdap. ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24