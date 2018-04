responsabilità medica

Cancro al seno, radiologi non responsabili se seguono linee guida

Corte di cassazione - Sentenza 26 aprile 2018 n. 10158

Nessuna responsabilità per i radiologi che dopo aver eseguito la mammografia, a fronte di microcalcificazioni benigne, attenendosi alle linee guida, si limitano a prescrivere un follow up semestrale invece di disporre nuovi e più invasivi accertamenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 10158 di oggi, respingendo il ricorso per risarcimento danni di un marito e del figlio di una donna deceduta 10 anni dopo la scoperta del tumore insorto a cavallo tra due accertamenti semestrali. ...

