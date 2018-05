danno patrimoniale

Avvocati, lo Stato risarcisce se non abilita il legale di un paese Ue

Corte di cassazione - Sentenza 3 maggio 2018 n. 10469

Sì al danno patrimoniale (quantificato in 75mila euro) ma non a quello reputazionale (non patrimoniale) per l'avvocato tedesco che negli anni novanta, per un quinquennio (1994-99), non ha potuto esercitare la professione in Italia perché all'epoca la legge vigente lo vietava, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 48/89/CEE sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio. Al legale infatti era stata negata l'iscrizione all'albo subordinandola all'espletamento di una prova ...

