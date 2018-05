occupazione suolo pubblico

Il condominio paga la Cosap sulle griglie perimetrali

Corte di cassazione - Sentenza 4 maggio 2018 n. 10733

Il condominio deve pagare il canone per l'occupazione di suolo pubblico per le griglie poste lungo il perimetro dell'edificio comunale per migliorare la fruibilità dei locali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 10733 di oggi, accogliendo il ricorso di Roma Capitale contro un condominio capitolino. Il giudice di pace, prima, e il Tribunale, poi, avevano invece dato ragione al contribuente che aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione per oltre 2mila euro emesso dall'ente ...

