matrimonio concordatario

Separazione coniugi, via l'assegno con delibazione nullità ecclesiastica

Corte di cassazione - Sentenza 11 maggio 2018 n. 11553

L'obbligo dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione dei coniugi, viene meno nel caso di delibazione delle sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, anche se la sentenza di separazione è passata in giudicato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 11553 di oggi, accogliendo il ricorso dell'ormai ex marito che aveva chiesto la revoca dell'assegno di 250 euro mensili non appena la Corte di appello aveva reso efficace la sentenza ...

