“Il numero degli Avvocati negli ultimi anni è cresciuto, così come è cresciuto il numero dei professionisti in Italia, il 22% in più rispetto al 2007. L'età media dei professionisti attivi è salita, il tasso di crescita con cui i giovani entrano nel mondo delle professioni ordinistiche è rimasto largamente positivo, non c'è soltanto il classico lavoro che conosciamo di ogni professione ma molte nuove specializzazioni sono richieste dal mercato. I numeri dell'Avvocatura, però, non devono spaventare; vanno letti e decodificati, sforzandosi di immaginare se e come l'evoluzione della professione è in grado di assorbirli e di soddisfarne le aspettative senza particolari traumi. Devono invece allarmare il loro uso strumentale e la tendenza a dimenticare che la legge professionale del 2012 ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l'ingresso alla professione e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito”. Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini, alla vigilia dell'apertura dell'VIII Congresso elettivo dell'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), in programma a Palermo dal 24 al 27 maggio.

Il congresso, informa una nota, sarà l'occasione per analizzare i cambiamenti che impattano sulla giurisdizione, la giustizia e la professione; individuare i possibili strumenti per coniugare le regole del diritto e della professione con quelle dell'economia, della globalizzazione e dell'innovazione tecnologica L'avvocato in evoluzione è un professionista indispensabile per il cittadino, l'impresa, la società, per una giustizia efficace, per la modernizzazione del Paese. Il congresso si apre alle 15.30 di giovedi 24, presso il Teatro di Santa Cecilia, coi saluti del Sindaco Leoluca Orlando e del presidente della sede ANF di Palermo, cui seguiranno le relazioni congressuali del Presidente di ANF Marcello Pacifico e del Segretario Generale Luigi Pansini.