Il Consiglio Nazionale Forense ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro al neo Ministro della Giustizia, l'avvocato Alfonso Bonafede. Il Presidente del CNF, Avvocato Andrea Mascherin, gli ha inviato un telegramma di congratulazioni nel quale si legge, tra l'altro: “Formulo vivissime congratulazioni per suo alto incarico assicurando, come sempre in passato, la piena disponibilità del Consiglio Nazionale Forense a ogni collaborazione nell'interesse del miglioramento del servizio giustizia”. Un telegramma analogo è stato indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri, avv. Giuseppe Conte. Lo comunica il Cnf con una nota aggiungendo che sia il Presidente Conte che il Ministro Bonafede sono avvocati iscritti all'albo.