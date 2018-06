autorità garante

Violazione privacy, i termini per la contestazione decorrono da fine indagini

Corte di cassazione - Sentenza 6 giugno 2018 n. 14678

In caso di mancato rispetto della privacy, il termine di 90 giorni previsto per la notifica della violazione decorre dal momento in cui l'Autorità Garante, all'esito della attività istruttoria, abbia acquisito piena conoscenza della condotta illecita. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 14678 di oggi, fissando un parallelo con quanto già previsto per gli accertamenti e le sanzioni Consob, e respingendo il ricorso di Edipro. La vicenda riguardava la cessione di oltre 15milioni di anagrafiche, ...

