Dal 7 al 9 giugno 2018, presso il Best Western Hotel Luxor, sito in Corso Stati Uniti 7 Torino, si terrà il XXII Congresso Nazionale della Associazione Dirigenti Giustizia. In margine ai lavori della assemblea dei soci, sabato 9 Giugno 2018 dalle 9 alle 14 si terrà un convegno pubblico, sul tema: “Organizzare la giustizia - Chi - Come - Perché”. Il Congresso, informa una nota dell'Associazione, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Città metropolitana e del Comune di Torino ed è stato accreditato per la formazione Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Torino. All'iniziativa interverranno rappresentanze della magistratura, dell'avvocatura, del CSM, nonché i vertici dell'amministrazione centrale, politici, docenti e quanti si occupano professionalmente delle tematiche normative, istituzionali, organizzative della giustizia italiana. Insieme alle dirigenti Antonella Cioffi e Milena De Meo, ai direttori generali, Lucio Bedetta, Antonio Mungo, Renato Romano e al presidente della Associazione Dirigenti Nicola Stellato, hanno confermato il loro intervento il presidente dell'Anm, Francesco Minisci, il capo dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia, Marco Dall'Olio, il capo dipartimento della organizzazione giudiziaria Barbara Fabbrini, il Senatore Vito Claudio Crimi, gli onorevoli Cosimo Maria Ferri e Andrea Orlando, il consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, Claudio Maria Galoppi, il consigliere del Consiglio Nazionale Forense Enrico Merli, il presidente dell'OIV del Ministero della Giustizia, prof. Davide Galli. È stato invitato il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Indirizzi di saluto saranno svolti dal Sindaco di Torino Chiara Appendino, dal Presidente della Regione, Sergio Chiamparino, dal Procuratore Generale di Torino, Francesco Saluzzo, dal Presidente della Corte d'Appello, Edoardo Barelli Innocenti. Modererà il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi.