risarcimento danni

Fca perde ricorso contro Rai e Formigli, legittimo criticare una vettura

Corte di cassazione - Sentenza 7 giugno 2018 n. 14727

La Cassazione, ordinanza 14727 di oggi, ha definitivamente bocciato la richiesta di risarcimento danni presentata da Fiat Group nei confronti di Corrado Formigli e della Rai, per aver realizzato e mandato in onda nel 2010, nel corso della trasmissione «Annozero» di Michele Santoro, un servizio che all'esito di una procedura comparativa, secondo la casa automobilistica, presentava risultati «distorti, denigratori e inattendibili» in merito alla Alfa Romeo Mito QV (confrontata con Mini Cooper e Citrone ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24