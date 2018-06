RAPPORTO DI LAVORO

Datore in colpa non solo per mobbing ma anche per i singoli atti vessatori

Corte di cassazione -Sezione lavoro - Ordinanza 20 giugno 2018 n. 16256

Non è necessario che il datore per essere condannato in merito a comportamenti vessatori debba essere necessariamente accusato di mobbing...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24