Il 27 giugno la Corte di Cassazione si pronuncerà sul ricorso con cui sono state formulate cinque questioni di costituzionalità del Decreto Minniti-Orlando n. 13/2017. In vista dell'udienza, domani 26 giugno, a Roma, presso la sala dell'Associazione stampa romana (in via della Torretta 36, alle ore 11), “A buon diritto”, “Arci”, “Asgi”, “Giuristi Democratici” promuovono una conferenza stampa “per riaprire un percorso comune di lotte e per organizzare un'alternativa democratica e solidale alle politiche disumane di Minniti e Salvini”. Introduce e modera Filippo Miraglia (Arci). Intervengono Valentina Calderone (A buon diritto), Margherita D'Andrea (ASGI), Cesare Antetomaso (Giuristi Democratici). “L'azione del Governo Gentiloni – si legge nel comunicato Asgi - ha di fatto aperto la strada a una campagna di criminalizzazione delle ONG e della solidarietà che con la campagna elettorale e l'insediamento del nuovo Governo giallo-verde ha superato ogni limite: ormai non soltanto sui social, ma anche nei quartieri delle nostre città, il razzismo e le violazioni dei diritti sono considerate legittime. E' necessario e indispensabile costruire una risposta collettiva a questo ordine delle cose”.