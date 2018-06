L'Unione Nazionale Giudici di Pace si avvia verso un nuovo sciopero. “Se entro 5 giorni il Ministro della Giustizia Bonafede non darà concrete risposte alle istanze di categoria - scrive il sindacato dei giudici di pace in una nota - sarà sciopero”. “Un atto dovuto dinanzi al disinteresse del Ministro Bonafede”, dichiara Alberto Rossi, segretario generale Unagipa. “I giudici di pace ed i magistrati onorari dei Tribunali e delle Procure della Repubblica - prosegue Rossi - garantiscono il funzionamento della Giustizia e nessuna riforma è ipotizzabile senza il loro decisivo apporto. E' incomprensibile il silenzio del Ministro Bonafede sulle nostre istanze e questioni, peraltro indicate come prioritarie nello stesso contratto di Governo: senza di noi buona parte dei reati finirebbe in prescrizione, non potrebbe mai essere garantita l'attuazione della normativa interna e comunitaria sui flussi migratori e sulle espulsioni dei cittadini extracomunitari irregolari, i processi civili non terminerebbero mai”.



“Occorre stabilizzare i 5.000 giudici di pace e magistrati onorari in servizio”, aggiunge Rossi, “la maggior parte dei quali espleta la funzione giudiziaria, a tempo pieno ed in via continuativa, da oltre 15-20 anni, seguendo la strada, già avallata dal Consiglio di Stato, della legge del 1974 che garantì la permanenza in servizio sino all'età pensionabile dei vice pretori onorari, con uno trattamento economico e previdenziale commisurato alla delicatezza del lavoro svolto, al fine di assicurare l'indipendenza e professionalità del giudice”. “Non è accettabile - prosegue il segretario - che oltre la metà della giurisdizione civile e penale sia gestita da magistrati precari, senza tutele e diritti, in aperta violazione della Costituzione e dell'ordinamento comunitario; paradossale, in tal senso, è la situazione nella quale si ritrovano oggi a lavorare i colleghi del Tribunale di Bari: continueranno a fare sentenze e quant'altro di loro competenza ma, almeno per 3 mesi, non percepiranno alcuna retribuzione, in quanto la stessa è ancorata alle udienze tenute, che sono state sospese sino al 30 settembre”.



“Il primo passo necessario per garantire il ripristino della legalità è la sospensione dell'attuazione della riforma Orlando”, conclude Rossi, “duramente contestata dall'intera categoria già con 150 giorni di sciopero; riforma che, da un lato, prevede un aumento enorme dei carichi di lavoro dei giudici di pace e dei magistrati onorari, dall'altro, vorrebbe, non si sa come, trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la qual cosa significherebbe la paralisi della sistema giudiziario. Se il Ministro Bonafede non ferma immediatamente una riforma così insensata e non avvia un tavolo di interlocuzione con le organizzazioni di categoria, nei prossimi mesi si ritroverà davanti a problemi ben più spinosi e gravi di quelli attualmente alla sua attenzione”.