Si terrà mercoledì 4 luglio a Milano, dalle 10 alle 18 presso l'Aula Magna Università degli Studi di Milano (Via Festa del Perdono, 7), il convegno: “Pianificazione ereditaria e tutela dei legittimari: idee di riforma ed esperienze europee”, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con Consiglio Notarile di Milano. Il Notariato, si legge in una nota, da anni indaga il campo del diritto ereditario alla ricerca di soluzioni utili per rispondere all'esigenza di assicurare certezza ai procedimenti ereditari e la piena negoziabilità dei beni di provenienza donativa, alla luce dell'attuale evoluzione delle relazioni parentali. La legge sul diritto di famiglia (n. 151/1975) infatti ha subito un'evoluzione con il divorzio breve; la degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di separazione e divorzio; le unioni civili e le convivenze registrate.