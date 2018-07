Giudici pace chiedono a Mattarella di votare per elezioni Csm

Domenica 8 luglio e lunedì 9 luglio si voterà per le elezioni dei nuovi componenti del Consiglio Superiore della Magistratura che saranno in carica nel quadriennio 2018-2022. «Per l'ennesima volta - si legge in un comunicato firmato da Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi, rispettivamente Presidente Nazionale e Segretario Generale dell'Unione nazionale dei giudici di pace - in violazione sia del chiaro dettato costituzionale, che ammette alle elezioni “tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie”, sia della legge che disciplina il funzionamento del CSM e riconosce il diritto di voto a tutti i magistrati, senza alcuna distinzione fra magistrati professionali e magistrati onorari, i giudici di pace ed i magistrati onorari di Tribunali e Procure, che esercitano a tempo pieno e continuativo la giurisdizione ordinaria, sono stati inopinatamente esclusi dalle liste dei magistrati elettori».



«Paradossale, poi – prosegue la nota -, che l'esclusione dei magistrati di pace ed onorari sia accompagnata, al contrario, dall'ammissione al voto dei magistrati tirocinanti, che al tempo di emissione del provvedimento del CSM di convocazione delle elezioni non erano ancora stati immessi nelle funzioni e, ai sensi del chiaro disposto legislativo, non avrebbero potuto votare».

«È inaccettabile in uno Stato di diritto che 5.000 magistrati, investiti di pieni poteri e degli stessi doveri dei magistrati di carriera, impiegati a tempo pieno e continuativo nell'esercizio della giurisdizione, con carichi di lavoro eguali, se non addirittura superiori, a quelli dei colleghi togati, siano addirittura esclusi persino dall'elettorato attivo per la nomina dei componenti del CSM, ossia l'organo istituzionale che li governerà per i prossimi 4 anni». «Ci siamo rivolti al Presidente Mattarella, nella sua qualità di Presidente del CSM – concludono Di Giovanni e Rossi -, ed alle altre Istituzioni competenti affinché sia garantito, con provvedimento d'urgenza, il diritto di voto di giudici di pace, g.o.t. e v.p.».