D.M. 24/12/2012

La privacy non può bloccare il redditometro

Corte di cassazione - Sentenza 4 luglio 2018 n. 17485

La Cassazione salva il “redditometro”. Per i giudici di legittimità, sentenza n. 17485 di oggi, la tutela della privacy non può spingersi fino al punto di mettere fuori gioco il metodo dell'«accertamento sintetico» - vale a dire la determinazione del reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute nell'anno fiscale –, utilizzato dalla pubblica amministrazione per esercitare la potestà impositiva prevista dalla Costituzione e regolamentata dal Dpr 600 del 1973. In questo sento, chiarisce ...

