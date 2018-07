consumatori

Tour operator risarcisce anche per inadempimenti dei terzi

Corte di cassazione - Sentenza 6 luglio 2018 n. 17724

Il tour operator che vende un pacchetto turistico deve risarcire i clienti anche per gli inadempimenti di soggetti terzi – quali per esempio il vettore aereo – di cui si avvale per l'organizzazione del viaggio (ferma restando la possibilità di rivalersi). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 17724 di oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di un coppia che chiedeva di essere risarcita per il mancato recapito del bagaglio – ritrovato dopo 15 giorni – e la conseguente partenza anticipata, ...

