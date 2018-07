PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Negato il permesso all’immigrato se vuole restare in Italia per curarsi meglio

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 20 luglio 2018 n. 19473

L'immigrato non riceve la protezione internazionale quando intende restare in Italia per potersi curare meglio rispetto al Paese di provenienza...

