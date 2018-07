LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Indennità al posto reintegra, il termine decorre dalla sentenza

Corte di cassazione – Sentenza 23 luglio 2018 n. 19480

In caso di licenziamento illegittimo, il termine per esercitare l'opzione relativa al pagamento dell'indennità sostituiva della reintegra decorre dalla effettiva conoscenza della decisione da parte del dipendente. E dunque nel caso di lettura del dispositivo in udienza dal giorno stesso della sentenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 19480 di oggi, accogliendo il ricorso di una società per azioni attiva nel settore della ristorazione

