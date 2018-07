azione di responsabilità

Manager risarcisce per mala gestio anche se i fatti erano noti

Corte di cassazione - Sentenza 25 luglio 2018 n. 19742

Il presidente del Consiglio di amministrazione di una Spa - a cui sono state affidate le deleghe in materia fiscale, amministrativa e contabile -, non può andare esente da responsabilità per mala gestio, e dunque sottrarsi al relativo risarcimento del danno, affermando che le azioni contestate erano a conoscenza di tutti gli amministratori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19742 di oggi, rigettando il ricorso del manager

