Sgr responsabile per la direzione di società partecipate dai suoi fondi

tribunale di milano

Anche in capo alla società di gestione del risparmio (Sgr) può essere imputata la responsabilità da direzione e coordinamento, essendo irrilevante il fatto che il capitale sociale della società diretta e coordinata sia di titolarità di un fondo d'investimento gestito dalla Sgr in questione.

Lo afferma il Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia d'impresa) nella sentenza n. 90/2018 del 9 gennaio 2018. La decisione si fonda sulla considerazione che la disciplina in tema di direzione e coordinamento (di cui all'articolo 2497 del codice civile, per il quale la società «direttrice» risponde dei danni provocati dalla società «diretta» in esecuzione di direttive ricevute dalla «casa madre») individua quale soggetti responsabili «le società o gli enti» che esercitano attività di direzione e coordinamento, intendendo affermare il principio per il quale la responsabilità per direzione e coordinamento trova il presupposto nell'esercizio concreto ed effettivo dell'attività in questione.

