Il 24 settembre si terrà l'ultimo plenum del Csm attualmente in carica. Sarà una riunione

straordinaria, presieduta dal capo dello Stato e avrà all'ordine del giorno il rendiconto dell'attività di questi quattro anni. Una seduta a cui saranno invitati anche i nuovi consiglieri del Csm, i togati eletti dai magistrati e i laici indicati dal Parlamento in seduta comune, che si insedieranno il giorno dopo. Lo ha annunciato il vice presidente Giovanni Legnini, nel plenum di stamattina, l'ultimo prima della pausa estiva. Il 24 settembre ricorrono anche i 60 anni dall'istituzione del Csm. Un evento che sarà ricordato in quel plenum straordinario dal presidente della Consulta Giorgio Lattanzi. L'ultimo mese di attività del Csm guidato da Legnini sarà particolarmente intenso. E' in via di definizione un plenum straordinario a Napoli sul tema della criminalità organizzata, che si terrà probabilmente l' 11 settembre. Ed un'altra seduta straordinaria si terrà il 13 settembre dedicato al tema della leggi razziali: “presenteremo un volume - ha annunciato Legnini - che ricostruisce un pezzo di memoria nel nostro Paese ponendo al centro l'esperienza dell'avvocatura e della magistratura”.