occupazione senza titolo

Risarcimento, patteggiamento non vincolante in sede civile

Corte di cassazione - Sentenza 30 luglio 2018 n. 20170

Per la Terza Sezione civile della Cassazione, decisione n. 20170 di oggi, all'interno del processo civile, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia vincolante né può essere -considerata come fatto storico - un elemento privo di qualsiasi rilievo. Il Collegio, presieduto da Giacomo Travaglino, opta dunque per la posizione intermedia fra le tre presenti nella giurisprudenza di legittimità. Il caso era quello di una donna convenuta in giudizio dall'occupante uno suo immobile per ottenere ...

