«Un'interlocuzione sincera e positiva sui temi del Sistema Giustizia». L'incontro al Ministero della Giustizia tra il Ministro, l'avvocato Alfonso Bonafede, e i vertici dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, si legge in una nota dell'Aiga, «si è svolto in un clima disteso e costruttivo». «È stata l'occasione - prosegue il comunicato - per discutere e confrontarsi su diversi argomenti d'attualità della professione, dalla riforma del processo civile, alla chiesta implementazione del PCT anche al Giudice di Pace, all'armonizzazione delle piattaforme dei vari processi telematici». L'Aiga, tramite il presidente nazionale avvocato Alberto Vermiglio, ha sollecitato una riflessione sui parametri minimi, suggerendo di legarli alla normativa sull'equo compenso. Affrontati anche gli aspetti legati alla legittima difesa, alla riforma penale e alla prescrizione che chiedono maggiori approfondimenti vista la delicatezza dei temi.



«Ci siamo ritrovati a distanza di tre mesi dal nostro primo incontro e non mancheranno in futuro nuove occasioni di schietto confronto – ha affermato il presidente di Aiga, avvocato Alberto Vermiglio - Il Ministro ha dimostrato di comprendere lo stato dell'avvocatura italiana quando ha manifestato la sua sensibilità per la chiesta proroga dell'esame di abilitazione e sul punto, abbiamo reiterato la necessità di un repentino intervento delle forze politiche che a più riprese hanno manifestato la loro disponibilità alla nuova proroga, e che ora sono chiamate ad atti concreti dinanzi alle legittime aspettative di migliaia di giovani praticanti».