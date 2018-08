“Il disegno di legge si chiamerà concretezza perché desidera porre fine a riforme fumose

destinate a restare sulla carta. Dunque partiremo da una cosa concreta: puntiamo a mettere entro il 2019 in campo 450 mila assunzioni”. Così la ministra della Pubblica Amministrazione,

Giulia Bongiorno, torna a parlare - in un'intervista al Corriere della Sera - del suo piano per il pubblico impiego: “Entro il 31 agosto tutti i ministri presenteranno le loro richieste”, ad esempio “Toninelli richiede ingegneri, Salvini vuole 1.500 vigili del fuoco. Questo è il primo step” e “posso dire senza infingimenti che il ministro Tria è attento e sensibile al tema”.

“Se continuiamo a tagliare la pubblica amministrazione, che è il cuore del Paese è chiaro che non funzionano i servizi e che nessuno viene ad investire in un paese paralizzato”: “un processo che dura 10 anni perché mancano i cancellieri fa scappare gli investitori stranieri e rende profondamente ingiusta la giustizia”. “Però - aggiunge - io credo che se da un lato ci vogliono assunzioni, dall'altro bisognerà intensificare la lotta all'assenteismo”: “nel 2018 mi sembra doveroso introdurre fra gli strumenti l'autenticazione personale che può avvenire o con le impronte digitali o con l'iride”. Infine, c'è la riforma della dirigenza “che attualmente non è adeguatamente motivata”: “sarà un organo terzo che accompagnerà le amministrazioni dalla fase della individuazione degli obiettivi a quella delle valutazioni”.