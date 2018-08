responsabilità civile auto

Guida in stato di ebbrezza, rivalsa assicurativa contro conducente e proprietario

Corte di cassazione - Sentenza 23 agosto 2018 n. 21027

Del tutto legittima la clausola di rivalsa prevista nella polizza Rca per i sinistri causati in stato di ebrezza. La Cassazione, sentenza 21027 di oggi, chiarisce inoltre che la compagnia può rivalersi sia contro l'assicurato che il proprietario, se diversi come nel caso affrontato. Non solo, per certificare l'abuso di sostanze alcoliche è sufficiente l'attestazione contenuta nel verbale di polizia, senza dunque la necessità di attendere l'esito di un giudizio

