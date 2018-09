Domani 30 agosto, alle 11, le organizzazioni dei giudici di pace e dei magistrati onorari saranno ascoltate dal sottosegretario alla Giustizia Morrone, che le ha convocate a seguito della proclamazione dello sciopero dei giudici di pace programmato a partire dal 17 settembre e sino al 14 ottobre. Lo comunicano Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi Presidente Nazionale e Segretario Generale dell'Unione nazione giudici di pace. Fuori del Ministero, prosegue la nota, sarà presente un presidio di magistrati onorari e giudici di pace che chiederà l'immediato blocco della scellerata riforma Orlando già in sede di conversione del milleproroghe; solo dopo si potrà aprire un serio tavolo tecnico per riscrivere integralmente la riforma procedendo alla stabilizzazione dei 5.000 magistrati precari in servizio, con riconoscimento di un adeguato trattamento economico e previdenziale, come previsto dal contratto di Governo.