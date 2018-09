lavoro

Licenziamenti, valutare anzianità e carichi famiglia anche in piccole imprese

Corte di cassazione - Sentenza 30 agosto 2018 n. 21438

In caso di posizioni fungibili, i criteri previsti per i licenziamenti collettivi si applicano anche alle piccole imprese che vogliano ridurre il personale a causa di una contrazione delle attività. Si avrà, dunque, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo soltanto se l'azienda, nella scelta delle persone da mandare a casa, avrà tenuto conto dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza 21438 di oggi, respingendo il ricorso di una ...

