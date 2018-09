licenziamento

Lavoro in malattia, no al licenziamento se non ritarda la guarigione

Corte di cassazione - Sentenza 31 agosto 2018 n. 21517

«La malattia per infortunio di per sé non esclude la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa, a condizione che ciò non determini ritardo nella guarigione o aggravamento». La Corte di cassazione, sentenza n. 21517 di oggi, ha così respinto il ricorso di una S.p.a. contro la decisione della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la reintegra nel posto di lavoro di un dipendente «destituito». Non solo, la decisione aveva anche disposto «il pagamento della retribuzione globale ...

