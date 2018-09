“Il Csm si è espresso su molte riforme” e “c'è rammarico sul fatto che molte sono rimaste riforme incompiute. Mi riferisco alla riforma sulle intercettazioni, alla disciplina dell'esecuzione pena, al diritto fallimentare, o alla riforma organica del processo civile. Spero che il nuovo Parlamento, nel suo legittimo esercizio delle diverse opinioni politiche, non disperda l'eredità di quelle proposte e vada avanti”. Lo dice - al Mattino - il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, il cui mandato scade il 24 settembre. Facendo un bilancio, “penso di lasciare un Csm più forte, un Csm che si è caratterizzato per la sua vicinanza agli uffici giudiziari e a ciascun magistrato, ma anche per la capacità di apertura al dialogo e al confronto con le altre istituzioni e la società”. Sono 1.005 gli incarichi direttivi e semidirettivi attribuiti: “Si può e si deve migliorare nella direzione della trasparenza con norme già approvate che vanno pienamente attuate. Alcune scelte sono state oggetto di critica ma nella stragrande maggioranza dei caso le scelte fatte sono state positive ed adeguate. Il tempo ci dirà se abbiamo avuto ragione”. Infine, quanto ai magistrati in politica, “noi diciamo che è meglio evitare il rientro in ruolo”, “per paradosso, però, quasi tutti nel mondo politico si dicono d'accordo, ma la legge non si approva e non si sa perché”.