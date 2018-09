Un guasto del sistema informatico della Corte di cassazione ha bloccato il deposito delle sentenze civili e penali da giovedì 13 settembre. Secondo quanto si apprende i tecnici stanno lavorando e l'attività ordinaria potrebbe riprendere già domani. Per tre giorni, incluso oggi, dunque, non è stato possibile pubblicare alcuna decisione. Difficoltà anche nel deposito dei ricorsi ed in udienza dove le attività si svolgono su carta. Per le richieste degli avvocati invece si è tornato all'uso delle fotocopie. In particolare, a paralizzare le attività sarebbe stata la rottura di tre dischi all'intero del server della Corte. Il sistema informatico è sotto la “Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati” del Ministero della Giustizia, che si occupa della programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione della giustizia e degli uffici giudiziari.