indebito arricchimento

Convivenza more uxorio, da rimborsare lavori in casa se non necessari

Corte di cassazione – Sentenza 31 agosto 2018 n. 21479

Se la relazione finisce, il convivente ha diritto di richiedere, a titolo di indebito arricchimento, il prezzo pagato per i lavori di ristrutturazione e per l'arredo della casa di proprietà della compagna dove ha abitato per «qualche anno» e dove è nato e vive il figlio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21479 di oggi, respingendo il ricorso della donna e confermando la decisione della Corte di appello di Genova. In particolare, i giudici di legittimità hanno valutato la ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24