Continua il lavoro dei tecnici per rimettere in funzione il sistema informatico della Cassazione

andato in tilt dallo scorso giovedì 13 settembre quando la pubblicazione delle sentenze penali e civili si è improvvisamente interrotta lasciando i depositi delle sentenze a metà. Sono in corso operazioni di collaudo e simulazione del lavoro ordinario per cercare di garantire, a partire da domani, dopo sei giorni di totale interruzione dei servizi informatici, il ritorno alla normalità che renderà possibile la pubblicazione dei verdetti, con le loro motivazioni, e la verbalizzazione delle udienze sui pc.

A quanto si è appreso, fortunatamente, nulla è andato perduto di quanto conservato nell'archivio informatico della Suprema Corte. Nelle cancellerie penali, in questi giorni di black out, si è cercato di limitare quanto più possibile il disservizio e sono sempre stati consegnati in fotocopia i dispositivi delle decisioni del settore penale inerenti l'esito delle udienze, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti sulla libertà personale e gli ordini di scarcerazione. Tutte le situazioni di

urgenza sono state affrontate ritornando al cartaceo e provvedendo alle fotocopie di quanto richiesto da legali o diretti interessati.

Se i collaudi daranno esito positivo, il primo obiettivo sarà quello di portare a termine la pubblicazione del tredici, e poi rimettersi alla pari con la media dei depositi e si stima che entro una settimana circa il risultato sara' raggiunto.