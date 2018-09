“A seguito degli interventi tecnici effettuati e in corso di svolgimento, la funzionalità del

Sistema Informativo Cassazione (SIC) riprenderà gradualmente dalla data odierna a partire dall'attività giudiziaria civile, per poi estendersi a quella penale e infine alla pubblicazione

delle sentenze civili e penali. Si prevede di riacquisire progressivamente la piena funzionalità del sistema entro la fine della settimana”, lo comunica il sito della Suprema Corte. Dallo scorso giovedì tredici settembre è infatti andato in blocco il sistema informatico degli 'ermellini' e ancora oggi - dopo sette giorni di blocco del server - non è stato possibile nonostante tutti gli sforzi e l'impegno profuso “senza soluzione di continuità” tornare alla normalità con il risultato che la pubblicazione delle sentenze civili e penali è ancora ferma, e anche nelle udienze si è proceduto con la verbalizzazione cartacea.

A quanto si è appreso, nonostante fosse atteso per oggi il ripristino del servizio informatico, si sta procedendo con grande cautela e a piccoli passi per evitare qualsiasi rischio di perdere parte del materiale archiviato elettronicamente. Quando tutto sarà pronto per ripartire, il lavoro riprenderà con la pubblicazione delle sentenze civili e penali del tredici settembre che sono rimaste a metà. .