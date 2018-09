Il Giudice di Pace di L'Aquila ha sollevato ieri una nuova questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su status, retribuzione ed tutele previdenziali ed assistenziali della magistratura onoraria, prendendo spunto dalle osservazioni scritte della Commissione Europea nella causa C-472\17. Lo comunica con una nota il Presidente Unione Nazionale Giudici di Pace Mariaflora Di Giovanni. La risoluzione di tali quesiti, prosegue il comunicato, è fondamentale per la tenuta stessa del sistema di tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea ed in Italia e non solo per l'Unione Nazionale Giudici di Pace che è intervenuta nel giudizio a sostegno del magistrato onorario ricorrente. La nuova pregiudiziale, continua la nota, rafforza le richieste di tutela e di eliminazione del precariato di stato e del lavoro in nero prestato da oltre 20 anni da giudici di pace, got e vpo, avanzate da anni dalla magistratura onoraria e perorate dall'Unagipa con la proclamazione di ben 16 scioperi negli ultimi due anni e manifestazioni di piazza.