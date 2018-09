“Sulla giustizia è difficile pensare di fare ulteriori tagli, dopo quanto fatto in questi anni. La giustizia è un settore fondamentale per la tutela dei diritti e per la tenuta stessa del sistema economico e produttivo. Il ministro Tria ne è consapevole, per questo chiederò un numero di assunzioni adeguato, nuovi magistrati e un tessuto organico che risponda alle richieste del settore”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervistato nel corso del Congresso nazionale straordinario dell'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) che si sta svolgendo a Trani sul tema “Ieri, oggi, domani Avvocati. “La giustizia – ha proseguito il ministro - deve tornare a porre al centro la necessità di erogare servizi di altissima qualità. Vogliamo superare la logica degli interventi emergenziali, e in questa direzione va il primo intervento in materia di intercettazioni su cui erano state introdotte procedure poco funzionali”. Sul tema delle cause pendenti ha affermato: “Dietro il calo c'è spesso la rinuncia dei cittadini a far valere i loro diritti. La giustizia va migliorata dunque in termini qualitativi, non quantitativi”. Riguardo invece la corruzione definita un “reato odioso e dannoso che influisce pesantemente anche sul fronte infrastrutturale», per il Ministro «va combattuta con strumenti adeguati e la legge ad hoc introduce meccanismi investigativi e sanzioni assolutamente nuovi. Pensiamo al Daspo per i corrotti o agli agenti sotto copertura”.