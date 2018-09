Ha preso il via a Trani, nella cornice del Castello Svevo, il Congresso nazionale straordinario dell'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sul tema “Ieri, oggi, domani Avvocati. L'etica forense nell'era dell'intelligenza artificiale”. Ad inaugurare la tre giorni congressuale che proseguirà fino a sabato a Bari, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervistato per l'occasione dal giornalista Rai, Francesco Giorgino, insieme al presidente nazionale AIGA, Alberto Vermiglio e al presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin. I lavori sono entrati nel vivo dei contenuti dopo i saluti istituzionali di Tiziana Caraballese, Presidente AIGA Trani, Tullio Bertolino, Presidente COA Trani, Francesco Cassano, Presidente Corte d'Appello di Bari, Antonio De Luce, Presidente Tribunale di Trani, Amedeo Bottaro, sindaco di Trani e Nicola Giorgino, Presidente Provincia Barletta Andria Trani. Accesso alla professione legale e formazione; digitalizzazione; regolarizzazione della magistratura onoraria composta, neanche a dirlo, da avvocati, alla base della richiesta di una organica e concreta riforma della Giustizia da parte dei Giovani Avvocati italiani.

Sul tema dell'accesso alla professione, in particolare, Vermiglio ha ricordato che “In 15 anni ci sono stati cambiamenti enormi nel percorso del praticante sino all'abilitazione. Tutte modalità di accesso che dimostrano come non ci sia mai stata una voglia di ristrutturare il sistema con una riforma organica, pensando piuttosto a mettere delle toppe dettate dalle esigenze del momento. Per questo, chiederemo che i nostri giovani debbano frequentare 18 mesi delle nostre Scuole per poi avere diritto a svolgere un esame certificativo piuttosto che partecipare a un concorso camuffato come accade oggi”.

Altro tema caldo del congresso AIGA è la digitalizzazione che, ha rimarcato Vermiglio, “ha imposto una radicale trasformazione della professione. Pensiamo ad esempio ai processi davanti al Giudice di Pace per il quale, tra l'altro, dal 2021 è previsto un aumento delle competenze. Occorre creare una piattaforma unica per qualsiasi giurisdizione e grado di giudizio. Non è possibile, ad esempio, per l'avvocato “generalista” gestire più piattaforme, tante quante sono le specializzazioni, una per il civile, il tributario e così via. Si chiede agli studi di riempire le tasche di società di software e che non vedono l'ora che tutto questo accada. Lo Stato credo abbia un unico obbligo, quello di garantire il servizio Giustizia. Noi abbiamo proposto un sistema “speed”, aspettiamo risposte dal Ministro su questo”.

Sul nodo avvocati e magistratura onoraria, il presidente AIGA ha poi evidenziato che “Gran parte del contenzioso viene garantito dagli avvocati perché la magistratura onoraria è fatta da avvocati. Se noi consentiamo alla Giustizia di reggersi, è giusto ci sia un riconoscimento. Ritengo sia importante soprattutto per i giovani sapere se quello è un percorso professionale o di precariato determinato dalle inefficienze del sistema Giustizia. Servono regole precise anche per regolarizzare i magistrati onorari che, a quel punto, sia chiaro, dovranno scegliere tra avvocatura e magistratura. Può anche essere un settore dove alcuni giovani possano immaginare di esercitare la professione in maniera diversa o abbandonarla, sia chiaro. Per noi giovani è importante sapere che ci sia un percorso serio alla base della magistratura anche se onoraria e non precario come purtroppo le esigenze hanno portato sino ad oggi”.

“Viviamo in un'epoca - ha detto Mascherin - in cui l'economia incide sulla possibilità che tutti possano concretamente accedere al sistema giustizia per far valere i propri diritti. Una società che vive di incertezze e non ha punti di riferimento. La politica non si interroga più sulle istanze della collettività e adotta come strumento di confronto lo slogan. In questo contesto, occorre tutelare il sistema giustizia nella sua autonomia e nella sua fondamentale capacità di mediare i conflitti e garantire diritti”.