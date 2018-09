È dedicato alla “necessaria” riforma fiscale il V congresso nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, che si terrà a Milano, Palazzo delle Stelline, il 28 e 29 settembre prossimi. Aprirà i lavori con la Relazione introduttiva il presidente Uncat Antonio Damascelli. Il 28 interverrà Antonio Leone, presidente neo eletto del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Mentre il 29 interverranno l'on. Giovanni Currò (Commissione Finanze della Camera), Fiorenzo Siranni direttore della Giustizia tributaria del Mef, Il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Cinzia Romagnolo, il colonnello Vito Giordano del Nucleo di Polizia tributaria di Milano. «In un momento di annunci di riforme del sistema fiscale ed in vista della Manovra 2019 – scrivono i tributaristi in una nota -, occorre chiedersi se il sistema attuale - sia legislativo che amministrativo, come gestione del tributo - realizzi effettivamente la giustizia tributaria anche in base all'articolo 53 della Costituzione e, per quanto riguarda la giurisdizione tributaria, l'articolo 111». «Gli Avvocati tributaristi sono impegnati a individuare proposte concrete per rendere equo il sistema fiscale, paritario il rapporto fisco-contribuente e “giusta” la giurisdizione, in un quadro che possa garantire allo Stato la corretta corresponsione dei tributi dovuti e tuteli i cittadini da norme e prassi ingiustificatamente vessatorie».