sanzioni amministrative

Consob, sanzioni a Italease su derivati fuori tempo massimo

Corte di cassazione - Sentenza 27 settembre 2018 n. 23387

Bocciato il ricorso di Consob contro l'annullamento della sanzione di 250mila euro irrogata nel febbraio 2012 ad Italease (poi incorporata in Banca Popolare) per manipolazione del mercato nella «cd. vicenda derivati». Prodotti finanziari gestiti da «una cerchia di dirigenti infedeli, animati dalla finalità di arricchimento personale». La Suprema corte, sentenza n. 23387 di oggi, ha confermato che la contestazione è arrivata troppo tardi. Per i giudici di legittimità, infatti, la Commissione di ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24